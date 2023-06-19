- Тип
- Обновлено
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты за сутки совершили 35 обстрелов Херсонской области: попали в жилые кварталы
Российские оккупанты в течение суток совершили 35 обстрелов Херсонской области. Об этом утром 19 июня сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, враг выпустил 261 снаряд из минометов, артиллерии и "Градов".
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
Из-за российской агрессии один человек получил ранения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Обновлено. Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, ночью оккупанты обстреливали Херсон. В результате возникли сразу несколько пожаров: возгорание газового резервуара на одной из заправок города и на территории одного из предприятий. Горели складские помещения, выставочные залы и хозяйственные постройки.
Напомним, сутками ранее захватчики 68 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Тогда один человек погиб, еще четверо получили ранения.