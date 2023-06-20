Россия нанесла удар по Запорожью и пригороду: целью стало популярное место отдыха

Оккупационные войска Российской Федерации в ночь на 20 июня нанесли массовый удар по Украине. Среди целей врага была и Запорожская область. Оккупанты ударили по областному центру и пригороду.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

В регионе мишенью россиян стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярное место отдыха.

По причинам, связанным с безопасностью, в ОВА подробно не уточняют места попадания.

"К счастью, информация о пострадавших людях не поступала. Пока российские снаряды уничтожают гражданские объекты, воюют с мирными людьми и животными, ВСУ продолжает путь к освобождению нашей земли и долгожданной победы", - отметил Малашко.

Он добавил, что специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов. В Генштабе уточнили, что для ударов по Запорожью и окрестностям Россия применила 7 ракет С-300.

Кроме того, за сутки россияне ракетами ударили по Розумивке, авиацией по Орехову и Преображенке, атаковали с БПЛА Магдалиновку, с РСЗО ударили по Гуляйполю, Левадному, Лобковому.

Зафиксировано 50 сообщений о разрушениях, в том числе квартир, домов, автомобиля, административных и хозяйственных зданий.

В Орехове минно-взрывные травмы получил 54-летний мужчина. Его оперативно доставили в больницу.

Накануне в течение суток 18 июня российская оккупационная армия нанесла 105 ударов по 22 городам и селам Запорожской области. А ночью 19 июня враг атаковал пригород Запорожья.