В Запорожской области в результате вражеских обстрелов погибла женщина

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 80 ударов враг нанес по 17 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Рашисты нанесли 80 ударов по 17 населенным пунктам: 1 ракетный, 1 авиационный и 1 атака с БПЛА, 6 обстрелов из РСЗО по Ольговскому, Красному, Каменскому и 71 обстрел из артиллерии по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоандреевке", - отметил Малашко.

По его словам, погибла 58-летняя женщина при обстреле Преображенки.

Кроме того, за сутки зафиксировано разрушение 23 гражданских построек.

Напомним, накануне под огнем захватчиков оказались 20 населённых пунктов Запорожской области. Во время вражеского удара 78-летний житель Новопавловки получил ранения.