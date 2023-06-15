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В Запорожской области в результате вражеских обстрелов погибла женщина
Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 80 ударов враг нанес по 17 населенным пунктам.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Рашисты нанесли 80 ударов по 17 населенным пунктам: 1 ракетный, 1 авиационный и 1 атака с БПЛА, 6 обстрелов из РСЗО по Ольговскому, Красному, Каменскому и 71 обстрел из артиллерии по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоандреевке", - отметил Малашко.
По его словам, погибла 58-летняя женщина при обстреле Преображенки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, за сутки зафиксировано разрушение 23 гражданских построек.
Напомним, накануне под огнем захватчиков оказались 20 населённых пунктов Запорожской области. Во время вражеского удара 78-летний житель Новопавловки получил ранения.