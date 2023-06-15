Захватчики обстреляли Херсонщину из минометов, артиллерии и "Градов": выпустили 192 снаряда

Российские оккупационные войска в течение суток 14 июня 40 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 40 обстрелов, выпустив 192 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов".

По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 14 июня около 18.50 открыли невыборочный огонь по Херсону. В результате атаки пострадали иностранный и украинский волонтеры.

Заметим, в течение суток 13 июня захватчики 57 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.