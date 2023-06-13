Подрыв Каховской ГЭС. На затопленной территории зафиксировали холерную и кишечную палочки

Подрыв Каховской гидроэлектростанции привел к загрязнению воды горюче-смазочными материалами и ядохимикатами. В настоящее время на затопленных землях обнаружена холерная и кишечная палочки. Об этом заявил представитель Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко.

"Очень большой загрязненности нет, но уже есть некоторые случаи обнаружения холерной и кишечной палочек. С нами параллельно делает анализы санэпидемстанция, отслеживающая санэпидемиологическую обстановку. Затопило очень много населенных пунктов, дворовых зданий, канализаций – все это было затоплено, то есть оно попало в воду", – сказал он.

По его словам, когда вода с подтопленных территорий сойдет, воду из колодцев можно будет употреблять только после того, как их прочистят.

"Вопрос в другом – как она будет сходить. Там почвы очень тяжелые, еще и засоленные. В нижних горизонтах есть гипс", – добавил Павленко.

В свою очередь Штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС заверил, что вспышки инфекционных болезней в результате катастрофы на данный момент не зафиксировано.

"Контроль за эпидемической ситуацией в подтопленных районах Херсона и области проводится ежедневно. Постоянно мониторится состояние питьевой воды в водопроводе, скважинах и колодцах, а также мониторинг воды из поверхностных водоемов", – говорится в сообщении.

При этом в Штабе добавили, что специалисты отмечают важность профилактических мероприятий.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Днем 12 июня сообщалось, что из-за катастрофы десять человек погибли, а 42 человека, в том числе семеро детей, числятся пропавшими без вести. Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин проинформировал, что в регионе обнаружили тела еще двух людей.

По состоянию на 13 июня подтопленными остаются 31 населенный пункт на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.