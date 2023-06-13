Последствия подрыва гидроэлектростанции. В ООН прогнозируют рост цен на продукты

Подрыв Каховской гидроэлектростанции повлияет на глобальную продовольственную безопасность, приведет к росту цен на продукты питания и может стать причиной проблем с питьевой водой для сотен тысяч человек. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Reuters.

"Это житница – вся эта территория, которая спускается к Черному морю и Крыму, – житница не только для Украины, но и для мира. Мы уже имеем трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продукты питания, я уверен, обязательно вырастут", – сказал Гриффитс.

По его словам, огромные проблемы с уборкой и посевом следующего урожая почти неизбежны.

"И потому то, что мы увидим, – это огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность", – добавил замгенсека ООН.

Также Гриффитс отметил, что столь масштабный ущерб гражданской инфраструктуре полностью противоречит международному гуманитарному праву, включая Женевскую конвенцию.

"Это очевидно. Тот, кто это сделал, нарушил Женевские конвенции", – высказался он.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Днем 12 июня сообщалось, что из-за катастрофы десять человек погибли, а 42 человека, в том числе семеро детей, считаются пропавшими без вести. Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в регионе обнаружили тела еще двух человек.

По состоянию на 13 июня, подтопленными остаются 31 населенный пункт на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.