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Последствия подрыва гидроэлектростанции. В ООН прогнозируют рост цен на продукты
Подрыв Каховской гидроэлектростанции повлияет на глобальную продовольственную безопасность, приведет к росту цен на продукты питания и может стать причиной проблем с питьевой водой для сотен тысяч человек. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Reuters.
"Это житница – вся эта территория, которая спускается к Черному морю и Крыму, – житница не только для Украины, но и для мира. Мы уже имеем трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продукты питания, я уверен, обязательно вырастут", – сказал Гриффитс.
По его словам, огромные проблемы с уборкой и посевом следующего урожая почти неизбежны.
"И потому то, что мы увидим, – это огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность", – добавил замгенсека ООН.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также Гриффитс отметил, что столь масштабный ущерб гражданской инфраструктуре полностью противоречит международному гуманитарному праву, включая Женевскую конвенцию.
"Это очевидно. Тот, кто это сделал, нарушил Женевские конвенции", – высказался он.
Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.
Днем 12 июня сообщалось, что из-за катастрофы десять человек погибли, а 42 человека, в том числе семеро детей, считаются пропавшими без вести. Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в регионе обнаружили тела еще двух человек.
По состоянию на 13 июня, подтопленными остаются 31 населенный пункт на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.