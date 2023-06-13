Наслідки підриву гідроелектростанції. В ООН прогнозують зростання цін на продукти

Підрив Каховської гідроелектростанції матиме величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку, призведе до зростання цін на продукти харчування та може спричинити проблеми з питною водою для сотень тисяч людей. Про це заявив заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Мартін Ґріффітс, передає Reuters.

"Це житниця – вся ця територія, яка спускається до Чорного моря та Криму, – є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на продукти харчування, я впевнений, обов’язково зростуть", – сказав Ґріффітс.

За його словами, величезні проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю майже неминучі.

"І тому те, що ми побачимо, – це величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку", – додав заступник генсека ООН.

Також Ґріффітс зазначив, що такі масштабні збитки цивільній інфраструктурі повністю суперечать міжнародному гуманітарному праву, включаючи Женевську конвенцію.

"Це очевидно. Той, хто це зробив, порушив Женевські конвенції", – висловився він.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Вдень 12 червня повідомлялося, що через катастрофу десятеро людей загинули, а 42 особи, у тому числі семеро дітей, вважаються зниклими безвісти. Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в регіоні виявили тіла ще двох люедй.

Станом на 13 червня, підтопленими залишаються 31 населений пункт на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.