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Наслідки підриву гідроелектростанції. В ООН прогнозують зростання цін на продукти
Підрив Каховської гідроелектростанції матиме величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку, призведе до зростання цін на продукти харчування та може спричинити проблеми з питною водою для сотень тисяч людей. Про це заявив заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Мартін Ґріффітс, передає Reuters.
"Це житниця – вся ця територія, яка спускається до Чорного моря та Криму, – є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на продукти харчування, я впевнений, обов’язково зростуть", – сказав Ґріффітс.
За його словами, величезні проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю майже неминучі.
"І тому те, що ми побачимо, – це величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку", – додав заступник генсека ООН.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також Ґріффітс зазначив, що такі масштабні збитки цивільній інфраструктурі повністю суперечать міжнародному гуманітарному праву, включаючи Женевську конвенцію.
"Це очевидно. Той, хто це зробив, порушив Женевські конвенції", – висловився він.
Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.
Вдень 12 червня повідомлялося, що через катастрофу десятеро людей загинули, а 42 особи, у тому числі семеро дітей, вважаються зниклими безвісти. Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в регіоні виявили тіла ще двох люедй.
Станом на 13 червня, підтопленими залишаються 31 населений пункт на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.