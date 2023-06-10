Через підрив Каховської ГЕС довкіллю завдано збитків на 55 млрд гривень

Підрив росіянами Каховської ГЕС завдав непоправної шкоди навколишньому середовищу. Наразі Каховське водосховище втратило 62% свого об'єму. Очікується, що збитки від катастрофи складуть понад 55 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Втрата води з водосховища продовжується і наразі її рівень вже становить 10,55 метрів. Це має серйозний вплив на національні парки і загрожує зникненням 30% природно-заповідного фонду Херсонщини.

Згідно з повідомленням, вода з Каховського водосховища вже затопила національний парк "Нижньодніпровський", а акваторії в таких національних парках як "Великий Луг" та "Кам'янська Січ" обміліли на 4,2 та 6 метрів відповідно. Окремі території, такі як Олешківські піски, які були окуповані росіянами, також стикаються з підйомом грунтових вод.

Близько 1200 гектарів землі на Кінбурнському півострові вже затоплено через підрив дамби Каховської ГЕС. Екологічні інспектори, працівники парків, водники та лісівники активно документують докази злочинів, вчинених окупантами, на місцях екологічної катастрофи.

Усі зібрані дані будуть використані для стягнення з РФ завданих Україні збитків.

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і обміління Каховського водосховища на Дніпропетровщині вже загинуло 850 кг риби. Збитки складають понад 7 млн грн

Нагадаємо, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн.