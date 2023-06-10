Из-за подрыва Каховской ГЭС окружающей среде нанесен ущерб на 55 млрд гривен

Подрыв россиянами Каховской ГЭС нанес непоправимый ущерб окружающей среде. Пока Каховское водохранилище потеряло 62% своего объема. Ожидается, что ущерб от катастрофы составит более 55 млрд гривен.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Потеря воды из водохранилища продолжается, и сейчас ее уровень уже составляет 10,55 метров. Это имеет серьезное влияние на национальные парки и чревато исчезновением 30% природно-заповедного фонда Херсонщины.

Согласно сообщению, вода из Каховского водохранилища уже затопила национальный парк "Нижнеднепровский", а акватории в таких национальных парках как "Великий Луг" и "Каменская Сечь" обмелели на 4,2 и 6 метров соответственно. Отдельные территории, такие как Олешковские пески, оккупированные россиянами, также сталкиваются с подъемом грунтовых вод.

Около 1200 гектаров земли на Кинбурнском полуострове уже затоплены из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. Экологические инспекторы, работники парков, водники и лесоводы активно документируют доказательства преступлений, совершенных оккупантами, на местах экологической катастрофы.

Все собранные данные будут использованы для взыскания с РФ нанесенного Украине ущерба.

Заметим, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища на Днепропетровщине уже погибло 850 кг рыбы. Ущерб составляет более 7 млн грн

Напомним, в результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут составить 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн.

Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн.