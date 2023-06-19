АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Войска РФ нанесли более 100 ударов по Запорожской области: три человека ранены

Запорожская область, разрушения
Последствия российских обстрелов Запорожской области. Фото: Юрий Малашко / Telegram

Российская оккупационная армия в течение суток нанесла 105 ударов по 22 городам и селам Запорожской области. Об этом утром 19 июня сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Он отметил, что захватчики дважды били из авиации по Орехову и Левадному, атаковали с БПЛА Малиновку, нанесли девять ударов с реактивных систем залпового огня по Гуляйполю, Новодаровке, Новоселовке, Гуляйпольскому, Каменскому, Пятихаткам, а также совершили 92 артиллерийских обстрела Гуляйполя, Зализничного, Преображенки, Егоровки, Темировки, Белогорья, Чаривного, Степового и других сел.

В результате зафиксировано разрушения 14 гражданских объектов: квартир, домов, гаражей, придомовых сооружений.

Из-за действий окупантов три человека получили ранения: женщины 60 и 66 лет в Преображенке и еще одна женщина в Орехове.

Кроме того, ночью враг атаковал пригород Запорожья. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Фото 2 — Войска РФ нанесли более 100 ударов по Запорожской области: три человека ранены
Последствия российских обстрелов Запорожской области. Фото: Юрий Малашко / Telegram
Фото 3 — Войска РФ нанесли более 100 ударов по Запорожской области: три человека ранены
Последствия российских обстрелов Запорожской области. Фото: Юрий Малашко / Telegram
Фото 4 — Войска РФ нанесли более 100 ударов по Запорожской области: три человека ранены
Последствия российских обстрелов Запорожской области. Фото: Юрий Малашко / Telegram
Автор:
Артем Ющенко