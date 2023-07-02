Ночная атака на Киев: ПВО уничтожило все враждебные цели

Ночью 2 июля враг совершил очередную атаку на Киев. На этот раз россияне применили "Шахеды", которые были уничтоженные украинским ПВО.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Глава администрации Сергей Попко отметил, что это первая атака на столицу за последние 12 дней.

Он назначил, что Силами нашей ПВО все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были уничтожены.

Информация о пострадавших и разрушении по состоянию на утро отсутствует, но Попко подчеркнул, что информация о последствиях ночной атаки будет обновляться.

Напомним, в ночь на 20 июня российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине.