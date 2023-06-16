Ракетный удар по Киеву – "сигнал Путина" африканской делегации, - Кулеба

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что дневная ракетная атака страны-агрессора РФ по столице - это "сигнал Путина" африканским лидерам, прибывшим в Киев продвигать свой мирный план.

Об этом он написал в Twitter.

"Путин "укрепляет доверие", нанеся наибольший ракетный удар по Киеву за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу", - отметил Кулеба.

Глава украинского МИД считает, что российские ракеты – это "сообщение Африке", что РФ хочет больше войны, а не мира.

Напомним, во время сегодняшней ракетной атаки по территории Украины ПВО уничтожило в небе над Киевом 14 воздушных целей. Среди них ракеты "Кинжал" и "Калибр" и беспилотники.

Заметим, что страна-террорист РФ атаковала Киев ракетами в день, когда в украинскую столицу приехала африканская делегация с миротворческой миссией.

Африканские политики хотят предложить, в частности, приостановку действия ордера МКС на арест лидера-страны агрессора РФ Владимира Путина и ослабление антироссийских санкций.

А завтра африканская делегация отправится в Санкт-Петербург на встречу с лидером страны-террористки РФ Владимиром Путиным.