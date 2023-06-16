Ракетний удар по Києву - "сигнал Путіна" африканській делегації, - Кулеба

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що денна ракетна атака країни-агресора РФ по столиці- це "сигнал Путіна" африканським лідерам, які прибули до Києва просувати свій мирний план.

Про це він написав у Twitter.

"Путін "зміцнює довіру", завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці", – зазначив Кулеба.

Глава українського МЗС вважає, що російські ракети – це "повідомлення Африці", що РФ хоче більше війни, а не миру.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої ракетної атаки по території України ППО знищила у небі над Києвом 14 повітряних цілей. Серед них ракети "Кинджал" і “Калібр” та безпілотники.

Зауважимо, країна-терорист РФ атакувала Київ ракетами в день, коли до української столиці приїхала африканська делегація з миротворчою місією.

Африканські політики хочуть запропонувати, зокрема, призупинення дії ордеру МКС на арешт лідера-країни агресора РФ Володимира Путіна і послаблення антиросійських санкцій.

А завтра африканська делегація вирушить до Санкт-Петербурга на зустріч з лідером країни-терористки РФ Володимиром Путіним.