Мирна місія. Президент Південної Африки прибув в Україну (ВІДЕО)

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув із візитом до України. Про це вранці 16 червня повідомила його пресслужба.

Зазначається, що на залізничній станції Немішаєве, що на Київщині, його зустріли спеціальний представник України у справах Африки та Близького Сходу Максим Субко та посол Південної Африки в Україні Андре Гроневальд.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O — Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 16, 2023

Нагадаємо, що ще в травні Сиріл Рамафоса заявив, що шість лідерів африканських країн планують відвідати Україну та Росію як тільки це буде можливо, щоб допомогти знайти вирішення війни.

Пізніше він провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої поінформував про намір відвідати країну у складі місії. За словами прессекретаря Зеленського Сергія Никифорова, очільник України привітав таку ініціативу.

За інформацією Reuters, африканські лідери сформували документ, який містить "пропозиції для досягнення миру". Зокрема, країни Африки хочуть запропонувати Україні та Росії:

відведення російських військ;

вивезення ядерної зброї з Білорусі;

призупинення ордера Міжнародного кримінального суду на арешт президента країни-агресоркеи РФ Володимира Путіна;

послаблення санкцій проти РФ тощо.

Очікується, що сьогодні, 16 червня, політики зустрінуться з Зеленським, а наступного дня – з Путіним.

