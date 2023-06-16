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Мирна місія. Президент Південної Африки прибув в Україну (ВІДЕО)
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув із візитом до України. Про це вранці 16 червня повідомила його пресслужба.
Зазначається, що на залізничній станції Немішаєве, що на Київщині, його зустріли спеціальний представник України у справах Африки та Близького Сходу Максим Субко та посол Південної Африки в Україні Андре Гроневальд.
Нагадаємо, що ще в травні Сиріл Рамафоса заявив, що шість лідерів африканських країн планують відвідати Україну та Росію як тільки це буде можливо, щоб допомогти знайти вирішення війни.
Пізніше він провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої поінформував про намір відвідати країну у складі місії. За словами прессекретаря Зеленського Сергія Никифорова, очільник України привітав таку ініціативу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За інформацією Reuters, африканські лідери сформували документ, який містить "пропозиції для досягнення миру". Зокрема, країни Африки хочуть запропонувати Україні та Росії:
- відведення російських військ;
- вивезення ядерної зброї з Білорусі;
- призупинення ордера Міжнародного кримінального суду на арешт президента країни-агресоркеи РФ Володимира Путіна;
- послаблення санкцій проти РФ тощо.
Очікується, що сьогодні, 16 червня, політики зустрінуться з Зеленським, а наступного дня – з Путіним.