Африканські лідери відвідають Україну та Росію з "мирною місією": що запропонують

Група лідерів деяких країн Африки прибуде до України 16 червня. Після запланованих зустрічей вони вирушать до РФ. Делегація привезе з собою від імені африканських країн пропозиції для завершення війни.

Про це повідомили пресслужба президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоса та агентство Reuters.

Фото: Twitter/ Presidency South Africa Фото: Twitter/ Presidency South Africa Фото: Twitter/ Presidency South Africa

За інформацією ЗМІ, Рамафоса разом з президентом Сенегалу Макі Солом очолюють делегацію, до складу якої входять лідери Замбії, Коморських островів і прем'єр-міністр Єгипту. За попередньою інформацією, всі представники делегації зустрінуться спочатку з Володимиром Зеленським, а потім з російським лідером Володимиром Путіним.

Африканські лідери сформували документ, який містить "пропозиції для досягнення миру". Зокрема, країни Африки хочуть запропонувати Україні і Росії:

відведення російських військ;

виведення ядерної зброї з Білорусі;

призупинення ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна;

послаблення санкцій проти РФ тощо.

"Вищезазначені заходи мають бути спрямовані на створення умов, що сприяють припиненню вогню, що дасть змогу сторонам зміцнити довіру та розглянути можливість формулювання своїх стратегій відновлення миру", — йдеться в документі.

Там також стверджується, що "угода про припинення бойових дій має супроводжуватися переговорами між Росією та Заходом".

"Конфлікт, а також санкції, накладені на Росію основними торговельними партнерами (Африканського) континенту, мали негативний вплив на економіку та засоби до існування африканських країн", — вважає делегація.

Створення делегації ініціював саме Рамафоса ще в травні. Пізніше він провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої поінформував про намір відвідати країну у складі місії. За словами прессекретаря Зеленського Сергія Никифорова, очільник України привітав таку ініціативу.

Загалом ПАР, як і деякі інші країни Африки, ще остаточно не визначилася щодо своєї позиції відносно російсько-української війни. Після того, як МКС видав ордер на арешт Путіна, ПАР декілька разів змінювала своє рішення щодо контактів з російським лідером. Зараз країна придумала ще один варіант, як уникнути арешту Путіна на саміті БРІКС.

Щодо позиції Україні відносно країн Африки, то Зеленський заявив про перезавантаження відносин з Африкою. В межах нової політики запланували відкрити посольства в десяти країнах, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відправлявся в турне країнами Африки.