ПАР придумала ще один варіант, як уникнути арешту Путіна на саміті БРІКС: що відомо

Південно-Африканська Республіка розглядає можливість перенести саміт БРІКС до Китаю, щоб уникнути арешту президента РФ Володимира Путіна за орденом Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, Південно-Африканська Республіка, як член МКС, зобов'язана заарештувати Путіна, якщо він приїде.

Проте ПАР шукає варіанти, як обійти ордер на арешт президента країни-агресора.

Один із варіантів, який набирає популярності серед південноафриканських чиновників, - це попросити Китай прийняти саміт. Остаточного рішення поки що немає.

Нагадаємо, ПАР запросила президента Росії взяти участь у серпневому саміті БРІКС попри те, що Путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд за звинуваченнями у війні Росії з Україною, і як член суду Південна Африка зобов'язана заарештувати його, якщо він буде присутній.

Раніше в ПАР заявляли, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна є "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту країн БРІКС.

Потім президент країни Сиріл Рамафоса заявив, що згідно рішення правлячої партії "Африканський національний конгрес" (АНК) ПАР повинна вийти з Міжнародного кримінального суду. Він наголосив, що таке рішення прийнялося через несправедливе ставлення суду до певних країн.

Вже 1 травня влада Південної Африки попросила Путіна не приїжджати на саміт БРІКС. Тоді Рамафоса зазначив, що питання про арешт Путіна, якщо той приїде в країну саміт групи БРІКС, наразі "вирішується".