ЮАР придумала еще один вариант, как избежать ареста Путина на саммите БРИКС: что известно

Южно-Африканская Республика рассматривает возможность перенести саммит БРИКС в Китай, чтобы избежать ареста президента РФ Владимира Путина по ордену Международного уголовного суда.

Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что Южно-Африканская Республика, как член МУС, обязана арестовать Путина, если он приедет.

Однако ЮАР ищет варианты, как обойти ордер на арест президента страны-агрессора.

Один из вариантов, который набирает популярность среди южноафриканских чиновников, - это попросить Китай принять саммит. Окончательного решения пока нет.

Напомним, ЮАР пригласила президента России Владимира Путина принять участие в августовском саммите БРИКС, несмотря на то, что Путина разыскивает Международный уголовный суд по обвинениям в войне России с Украиной, и как член суда Южная Африка обязана арестовать его, если он будет присутствовать.

Ранее в ЮАР заявляли, что ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина является "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита стран БРИКС.

Затем президент страны Сирил Рамафоса заявил, что согласно решению правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) ЮАР должна выйти из Международного уголовного суда. Он подчеркнул, что такое решение принялось из-за несправедливого отношения суда к определенным странам.

Уже 1 мая власти Южной Африки попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС. Тогда Рамафоса отметил, что вопрос об аресте Путина, если тот приедет в страну саммит группы БРИКС, "решается".