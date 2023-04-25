В ЮАР заявили о выходе из Международного уголовного суда: в чем причина

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что согласно решению правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) страна должна выйти из Международного уголовного суда.

Об этом сообщает Aljazeera.

"Да, правящая партия приняла решение о том, что было бы разумно, чтобы Южная Африка вышла из МКС", — сказал Рамафоса во время пресс-конференции, организованной вместе с посетившим страну президентом Финляндии Саули Ниинисто.

Он подчеркнул, что такое решение принялось из-за несправедливого отношения суда к определенным странам.

"Мы хотели бы, чтобы этот вопрос несправедливого поведения был должным образом обсужден, но тем временем правящая партия снова решила, что должен состояться выход", - сказал он.

Рамафоса отметил, что вопрос об аресте Путина, если тот приедет в страну саммит группы БРИКС, "решается".

Ордер МКС против Путина означает, что ЮАР, которая в этом году должна принимать саммит блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), должна будет задержать его по прибытии.