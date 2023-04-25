У ПАР заявили про вихід із Міжнародного кримінального суду: в чому причина

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що згідно рішення правлячої партії "Африканський національний конгрес" (АНК) країна повинна вийти з Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє Aljazeera.

"Так, правляча партія прийняла рішення про те, що було б розумно, щоб Південна Африка вийшла з МКС", — сказав Рамафоса під час прес-конференції, яку організував разом із президентом Фінляндії Саулі Нііністо, який відвідав країну.

Він наголосив, що таке рішення прийнялося через несправедливе ставлення суду до певних країн.

"Ми хотіли б, щоб це питання несправедливого поводження було належним чином обговорено, але тим часом правляча партія знову вирішила, що має відбутися вихід", — сказав він.

Рамафоса зазначив, що питання про арешт Путіна, якщо той приїде в країну саміт групи БРІКС, наразі "вирішується".

Ордер МКС проти Путіна означає, що ПАР, яка цього року повинна приймати саміт блоку БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка), повинна буде затримати його після прибуття.