ЮАР просит Путина не приезжать на саммит БРИКС из-за ордера на арест

Власти Южной Африки попросили президента России Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС (группа стран Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) в августе, а принять участие в мероприятии онлайн. Об этом сообщило Sunday Times.

По информации журналистов, власти ЮАР понимают, что будут вынуждены арестовать российского диктатора по ордеру МКС по обвинению в военных преступлениях в Украине, если он прилетит на территорию страны. Поэтому пытаются убедить Кремль отказаться от визита на саммит.

Ведь Южно-Африканская республика входит в страны, подписавшие Римский устав, обязывающий ее выполнять решения МКС.

"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", – заявил представитель правительства ЮАР.

Источники издания сообщили, что чиновники ЮАР пытаются убедить Путина присоединиться к саммиту БРИКС с помощью видеосвязи.

Чтобы изучить все возможные варианты, на прошлой неделе президент Южной Африки Сирил Рамапоса назначил специальный правительственный комитет, в частности, на встрече рассматривали потенциальные действия властей из-за выдачи ордера на арест Владимира Путина.

На прошлой неделе президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что страна должна выйти из Международного уголовного суда.

Он подчеркнул, что такое решение принялось из-за несправедливого отношения суда к определенным странам.

Рамафоса отметил, что вопрос об аресте Путина, если тот приедет в страну саммит группы БРИКС, "решается".

Впоследствии канцелярия президента ЮАР Сирила Рамафоса распространила заявление, что страна не планирует выходить из Римского устава по положению и процедуре Международного уголовного суда.

Напомним, в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.