Канцелярия президента ЮАР Сирила Рамафоса распространила заявление, что страна не планирует выходить из Римского устава о начале и процедуре Международного уголовного суда вопреки заявлениям самого главы государства ранее во вторник.

Об этом сообщает The Guardian.

Накануне Сирил Рамафоса заявил, что согласно решению правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) страна должна выйти из Римского устава.

Через несколько часов после этого, канцелярия президента ЮАР обнародовала заявление, в котором отметили, что страна и дальше признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

"В правящей партии Африканский национальный конгресс неверно высказались. Президент хочет объяснить, что Южная Африка остается подписантом Римского устава. Это разъяснение следует за ошибкой в высказываниях во время брифинга для СМИ, проведенного правящей партией АНК", - сообщили в канцелярии.

Отметим, что в августе в ЮАР должен состояться саммит стран БРИКС, на который по статусу должны пригласить и лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина. Если Южная Африка признает юрисдикцию суда в Гааге, выдавшего ордер на арест Путина, она формально обязана будет выполнить этот ордер (впрочем, никаких санкций за его несоблюдение не предусмотрено).

В свою очередь в Кремле пока не подтвердили визит Путина в ЮАР, а заявили, что решение о его участии в саммите БРИКС будет принято накануне события.

Ранее в правительстве ЮАР отметили, что не планируют разрывать отношения с Россией по указанию других стран.