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Гаага для Путіна: ПАР передумала виходити з Римського статуту
Канцелярія президента ПАР Сиріла Рамафоса поширила заяву, що країна не планує виходити з Римського статуту про започаткування та процедуру Міжнародного кримінального суду, всупереч заявам самого глави держави раніше у вівторок.
Про це повідомляє The Guardian.
Напередодні Сиріл Рамафоса заявив, що згідно рішення правлячої партії "Африканський національний конгрес" (АНК) країна повинна вийти з Римського статуту.
Через декілька годин після цього, канцелярія президента ПАР оприлюднила заяву, у якій зазначили, що країна і надалі визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"У правлячій партії Африканський національний конгрес невірно висловилися. Президент хоче пояснити, що Південна Африка залишається підписантом Римського статуту. Це роз’яснення слідує за помилкою у висловлюваннях під час брифінгу для ЗМІ, проведеного правлячою партією АНК", — повідомили в канцелярії.
Зазначимо, у серпні в ПАР має відбутися саміт країн БРІКС, на який за статусом мають запросити і лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна. Якщо Південна Африка визнає юрисдикцію суду в Гаазі, який видав ордер на арешт Путіна, вона формально зобов'язана буде виконати цей ордер (втім жодних санкцій за його недотримання не передбачено).
Своєю чергою у Кремлі поки не підтвердили візит Путіна до ПАР, а заявили, що рішення про його участь у самміті БРІКС ухвалять напередодні події.
Раніше в уряді ПАР зазначили, що не планують розривати відносини з Росією за вказівкою інших країн.