Гаага для Путіна: ПАР передумала виходити з Римського статуту

Канцелярія президента ПАР Сиріла Рамафоса поширила заяву, що країна не планує виходити з Римського статуту про започаткування та процедуру Міжнародного кримінального суду, всупереч заявам самого глави держави раніше у вівторок.

Про це повідомляє The Guardian.

Напередодні Сиріл Рамафоса заявив, що згідно рішення правлячої партії "Африканський національний конгрес" (АНК) країна повинна вийти з Римського статуту.

Через декілька годин після цього, канцелярія президента ПАР оприлюднила заяву, у якій зазначили, що країна і надалі визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

"У правлячій партії Африканський національний конгрес невірно висловилися. Президент хоче пояснити, що Південна Африка залишається підписантом Римського статуту. Це роз’яснення слідує за помилкою у висловлюваннях під час брифінгу для ЗМІ, проведеного правлячою партією АНК", — повідомили в канцелярії.

Зазначимо, у серпні в ПАР має відбутися саміт країн БРІКС, на який за статусом мають запросити і лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна. Якщо Південна Африка визнає юрисдикцію суду в Гаазі, який видав ордер на арешт Путіна, вона формально зобов'язана буде виконати цей ордер (втім жодних санкцій за його недотримання не передбачено).

Своєю чергою у Кремлі поки не підтвердили візит Путіна до ПАР, а заявили, що рішення про його участь у самміті БРІКС ухвалять напередодні події.

Раніше в уряді ПАР зазначили, що не планують розривати відносини з Росією за вказівкою інших країн.