У Литві заявили, що ордерів на арешт Путіна буде більше

Кількість ордерів на арешт лідера країни-агресора Володимира Путіна збільшиться, адже буде розкрито та доведено більше злочинів. Але цей процес потребує часу.

Про це заявила міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська, пише Delfi.

За її словами , Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна у зв'язку з примусовою депортацією дітей та незаконним переміщенням дітей, оскільки всі необхідні матеріали щодо цього злочину зібрані.

Добровольська прогнозує, що будуть й інші ордери на арешт Путіна.

"Я впевнена, що матеріал, який є в наявності та дозволяє видати ордер на арешт, був оцінений. Інакше кажучи, є докази для визначення конкретних наслідків від депортації дітей до того факту, що за це несе відповідальність дуже конкретна людина – Путін", – сказала Добровольська.

За її словами, об'єднана слідча група прокурорів різних країн має зібрати достатньо доказів щодо численних злочинів, скоєних Путіним під час війни в Україні.

Але, зазначає міністр юстиції, цей процес потребує часу.

"Міжнародний кримінальний суд чи прокурор, та спільна об'єднана слідча група, у якій брали участь прокуратура Литви, прокуратура України, прокуратура Польщі чи інших країн, охоплює безліч епізодів, охоплює безліч злочинів, за якими потрібно зібрати докази. Щоб кваліфікувати певний матеріал, зіставити його, подивитися, чи достатньо всього, цей процес буде тривалішим", - пояснила Добровольська.

Вона зауважила, що кожного дня скоюються нові військові злочини, тому роботи у правоохоронців буде багато.

"Я впевнена, що ордерів на арешт ми побачимо значно більше, злочинних діянь буде значно більше", - додала Добровольська.

Вона звернула увагу, що не всі ордери на арешт оприлюднюються через можливість вистежити жертв та завдати шкоди дітям чи іншим потерпілим.

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової, яких звинувачують у масовій депортації українських дітей до Росії, що є військовим злочином.

Міністерство закордонних справ найбільшої країни ЄС – Німеччини – заявило, що ця країна готова заарештувати Путіна, якщо той з'явиться на її території.

Тим часом у ПАР, куди Путін дійсно збирався на саміт БРІКС , хочуть обговорити, у тому числі з російською стороною, необхідність заарештувати президента Росії Володимира Путіна у разі його запланованого на серпень приїзду у світлі видачі відповідного ордера Міжнародним кримінальним судом.