ЄС відреагував на погрози Росії завдати ракетного удару по будівлі МКС у Гаазі

Європейський союз засуджує висловлені заступником голови Ради безпеки Росії, колишнім президентом цієї країни Дмитром Медведєвим загрози завдати удару гіперзвуковими ракетами по будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі (Нідерланди).

Про це йдеться у заяві верховного представника Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Він також відреагував і на порушення Слідчим комітетом РФ кримінальної справи проти прокурора та суддів МКС, які видали 17 березня ордер на арешт російських президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.

"ЄС засуджує незаконну загрозу з боку високопоставленого представника Росії застосувати силу проти МКС і країни, що його приймає, Нідерландів. Він також висловлює жаль з приводу заходів, оголошених Росією проти прокурора і суддів МКС, причетних до видачі ордерів на арешт російських представників", - сказано в заяві.

Євросоюз підтверджує свою повну підтримку МКС і заявляє, що будь-які заходи у відповідь щодо осіб, причетних до роботи МКС, є неприйнятними. За словами Борреля, очолюючи боротьбу з безкарністю, МКС має мати можливість працювати незалежно та неупереджено.

"ЄС, як і раніше, відданий захисту суду від будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на перешкоджання відправленню правосуддя та підрив міжнародної системи кримінального правосуддя", - наголошується в заяві.

Крім того, зазначено, що ЄС продовжуватиме виступати за універсальність Римського статуту та запропонує всім державам, які ще не зробили цього, розглянути питання про приєднання до МКС, "щоб покласти край безкарності за найтяжчі злочини".

Нагадаємо, що 20 березня Медведєв вилив у своєму Telegram-каналі у вкрай недипломатичних висловлюваннях гнівну тираду на адресу суддів МКС, завершивши її тезою про те, що "цілком можна собі уявити" точкове застосування по ньому гіперзвукової ракети з російського корабля в Північному морі, яку не вийде збити, і порадив суддям МКС "уважно дивитись у небо".

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