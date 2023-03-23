ЕС отреагировал на угрозы России нанести ракетный удар по зданию МУС в Гааге

Европейский союз осуждает высказанные заместителем председателя Совета безопасности России, бывшим президентом этой страны Дмитрием Медведевым угрозы нанести удар гиперзвуковыми ракетами по зданию Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды).

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.

Он также отреагировал и на возбуждение Следственным комитетом РФ уголовного дела в отношении прокурора и судей МУС, которые выдали 17 марта ордер на арест росийских президента Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой.

"ЕС осуждает незаконную угрозу со стороны высокопоставленного представителя России применить силу против МУС и принимающей его страны, Нидерландов. Он также сожалеет о мерах, объявленных Россией против прокурора и судей МУС, причастных к выдаче ордеров на арест российских представителей", - сказано в заявлении.

Евросоюз подтверждает свою полную поддержку МУС и заявляет, что любые ответные меры в отношении лиц, причастных к работе МУС, неприемлемы. По словам Борреля, возглавляя борьбу с безнаказанностью, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно.

"ЕС по-прежнему привержен защите суда от любого внешнего вмешательства, направленного на воспрепятствование отправлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, указано, что ЕС продолжит выступать за универсальность Римского статута и предложит всем государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к МУС, "чтобы положить конец безнаказанности за самые тяжкие преступления".

Напомним, что 20 марта Медведев излил в своем Telegram-канале в крайне недипломатических выражениях гневную тираду в адрес судей МУС, завершив ее тезисом о том, что "вполне можно себе представить" точечное применение по нему гиперзвуковой ракеты с российского корабля в Северном море, сбить которую не получится, и посоветовал судьям МУС "внимательно смотреть в небо".

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