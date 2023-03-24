В Литве заявили, что ордеров на арест Путина будет больше

Количество ордеров на арест лидера страны-агрессора Владимира Путина увеличится, ведь будет раскрыто и доказано больше преступлений. Но этот процесс требует времени.

Об этом заявила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская, пишет Delfi.

По ее словам, Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест Путина в связи с принудительной депортацией детей и незаконным перемещением детей, поскольку все необходимые материалы по этому преступлению собраны.

Добровольская прогнозирует, что будут и другие ордера на арест Путина.

"Я уверена, что материал, который есть в наличии и позволяет выдать ордер на арест, был оценен. Иными словами, есть доказательства для определения конкретных последствий от депортации детей до того факта, что за это несет ответственность очень конкретный человек – Путин", – сказала Добровольская.

По ее словам, объединенная следственная группа прокуроров разных стран должна собрать достаточно доказательств многочисленных преступлений, совершенных Путиным во время войны в Украине.

Но, как отмечает министр юстиции, этот процесс требует времени.

"Международный уголовный суд или прокурор и совместная объединенная следственная группа, в которой принимали участие прокуратура Литвы, прокуратура Украины, прокуратура Польши или других стран, охватывает множество эпизодов, охватывает множество преступлений, по которым нужно собрать доказательства. Чтобы квалифицировать определенный материал, сопоставить его, посмотреть, достаточно ли всего, этот процесс будет более длительным", - пояснила Добровольская.

Она отметила, что каждый день совершаются новые военные преступления, поэтому работы у стражей порядка будет много.

"Я уверена, что ордеров на арест мы увидим гораздо больше, преступных деяний будет гораздо больше", - добавила Добровольская.

Она обратила внимание, что не все ордера на арест обнародуются из-за возможности выследить жертв и нанести вред детям или другим потерпевшим.

Напомним, 17 марта МКС выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, обвиняемых в массовой депортации украинских детей в Россию, что является военным преступлением.

Министерство иностранных дел крупнейшей страны ЕС – Германии – заявило, что эта страна готова арестовать Путина, если тот появится на ее территории.

Между тем в ЮАР, куда Путин действительно собирался на саммит БРИКС, хотят обсудить, в том числе с российской стороной, необходимость арестовать президента России Владимира Путина в случае его запланированного на август приезда в свете выдачи соответствующего ордера Международным уголовным судом.