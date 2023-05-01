ПАР просить Путіна не приїжджати на саміт БРІКС через ордер на арешт

Влада Південної Африки попросила президента Росії Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС (група країн Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР) в серпні, а взяти участь у заході онлайн. Про це повідомило Sunday Times.

За інформацією журналістів, влада ПАР розуміє, що буде змушена заарештувати російського диктатора за ордером МКС за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні, якщо він прилетить на територію країни. Тому намагається переконати Кремль відмовитися від візиту на саміт.

Адже Південно-Африканська республіка входить до країн, які підписали Римський статут, який зобов'язує її виконувати рішення МКС.

"У нас немає варіанту не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати", - заявив представник уряду ПАР.

Джерела видання повідомили, що високопосадовці ПАР намагаються переконати Путіна долучитися до саміту БРІКС за допомогою відеозв'язку.

Щоб вивчити всі можливі варіанти, минулого тижня президент Південної Африки Сиріл Рамапоса призначив спеціальний урядовий комітет, зокрема, на зустрічі розглядали потенційні дії влади через видачу ордера на арешт Володимира Путіна.

Минулого тижня президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що країна повинна вийти з Міжнародного кримінального суду.

Він наголосив, що таке рішення прийнялося через несправедливе ставлення суду до певних країн.

Рамафоса зазначив, що питання про арешт Путіна, якщо той приїде в країну саміт групи БРІКС, наразі "вирішується".

Згодом канцелярія президента ПАР Сиріла Рамафоса поширила заяву, що країна не планує виходити з Римського статуту про започаткування та процедуру Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, в березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.