ЮАР предоставляет дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС: зачем это нужно

Южно-Африканская Республика заявила, что предоставит дипломатический иммунитет официальным лицам, прибывшим на встречу стран группы БРИКС. Хотя в стране отмечают, что это обычная практика, скорее всего, это делается для того, чтобы саммит мог посетить президент России Владимир Путин.

Иммунитет распространяется на встречу министров иностранных дел блока, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, пишет Вloomberg со ссылкой на Правительственную газету ЮАР.

Сообщается, что первая встреча состоится в Кейптауне 1-2 июня, а саммит глав государств БРИКС – 22-24 августа.

В Департаменте международных отношений и сотрудничества ЮАР сообщили, что иммунитеты касаются конференции, а не конкретных лиц и призваны защитить конференцию и ее посетителей от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции.

Однако издание отмечает, что такие дипломатические иммунитеты не имеют преимущества любому ордеру, который мог быть издан любым международным трибуналом против любого участника конференции.

ЮАР пригласила президента России Владимира Путина принять участие в августовском саммите БРИКС и, несмотря на то, что Путина разыскивает Международный уголовный суд по обвинениям в войне России с Украиной, и как член суда Южная Африка обязана арестовать его, если он будет присутствовать.

Ранее в ЮАР заявляли, что ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина является "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита стран БРИКС.

Затем президент страны Сирил Рамафоса заявил, что согласно решению правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) ЮАР должна выйти из Международного уголовного суда. Он подчеркнул, что такое решение принялось из-за несправедливого отношения суда к определенным странам.

Уже 1 мая власти Южной Африки попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС. Тогда Рамафоса отметил, что вопрос об аресте Путина, если тот приедет в страну саммит группы БРИКС, "решается".