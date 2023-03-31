В ЮАР не будут разрывать дружеские отношения с РФ

В правительстве Южной Африки заявили о том, что не планируют разрывать отношения с Россией по указанию других стран. С самого начала войны ЮАР заняла нейтральную позицию по вторжению России в Украину.

Такое заявление чиновников вызвало шквал критики некоторых крупнейших торговых партнеров страны, включая США и Европейский Союз, сообщает Вloomberg.

"Есть те, кто не хочет, чтобы мы поддерживали отношения со старым историческим другом. Мы четко дали понять, что Россия является нашим другом, мы сотрудничаем многие годы. Мы не можем стать внезапно врагами по требованию других", — сказал министр международных отношений. и сотрудничества Наледи Пандор.

Власти страны обратились за консультацией к юристам относительно того, как выполнить ордер Международного уголовного суда на арест президента Владимира Путина в случае, если российский лидер посетит саммит БРИКС в Южной Африке в августе.

В свою очередь, банковская отрасль Южной Африки сталкивается со значительным геополитическим риском из-за тесных связей правительства с Россией, рассказал глава FirstRand, крупнейшего банка Африки.

Банковская отрасль Южной Африки зависит от доступа к международным рынкам, глобальному клирингу и расчетам, но сейчас страна рискует получить последствия из-за своей позиции в отношении России.