У ПАР не будуть розривати дружні відносини з РФ

В уряді Південної Африки заявили про те, що не планують розривати відносини з Росією за вказівкою інших країн. З самого початкі війни ПАР зайняла нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну.

Така заява урядовців викликала шквал критики з боку деяких найбільших торгових партнерів країни, включаючи США та Європейський Союз, повідомляє Вloomberg.

"Є ті, хто не хоче, щоб ми підтримували стосунки зі старим історичним другом. Ми чітко дали зрозуміти, що Росія є нашим другом, ми співпрацюємо протягом багатьох років. Ми не можемо стати раптово ворогами на вимогу інших", — сказав міністр міжнародних відносин і співробітництва Наледі Пандор.

Влада країни заернулася за консультацією до юристів, щодо того, як виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента Володимира Путіна у випадку, якщо російський лідер відвідає саміт БРІКС у Південній Африці в серпні.

В свою чергу, банківська галузь Південної Африки стикається із значним геополітичним ризиком через тісні зв’язки уряду з Росією, розповів голова FirstRand, найбільшого банку Африки.

Банківська галузь Південної Африки залежить від доступу до міжнародних ринків, глобального клірингу та розрахунків, але зарз країна ризикує отримати наслідки через свою позицію щодо Росії.