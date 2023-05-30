Для того, щоб приїхав Путін: ПАР надає дипломатичний імунітет учасникам саміту БРІКС

Південно-Африканська Республіка заявила, що надасть дипломатичний імунітет офіційним осібам, які прибуть на зустріч країн групи БРІКС. Хоча в країні зазначають, що це звичайна практика, швидше за все це робиться для того, щоб саміт міг відвідати президент Росії Володимир Путін.

Імунітет поширюється на зустріч міністрів закордонних справ блоку, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, пише Вloomberg з посиланням на Урядову газету ПАР.

Повідомляється, що перша зустріч відбудеться в Кейптауні 1-2 червня, а саміт глав держав БРІКС - 22-24 серпня.

В Департаменті міжнародних відносин та співробітництва ПАР повідомили, що імунітети стосуються конференції, а не конкретних осіб і вони покликані захистити конференцію та її відвідувачів від юрисдикції приймаючої країни на час проведення конференції.

Проте видання наголошує, що такі дипломатичні імунітети не мають переваги над будь-яким ордером, який міг бути виданий будь-яким міжнародним трибуналом проти будь-якого учасника конференції.

ПАР запросила президента Росії Володимира Путіна взяти участь у серпневому саміті БРІКС і попри те, що Путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд за звинуваченнями у війні Росії з Україною, і як член суду Південна Африка зобов'язана заарештувати його, якщо він буде присутній.

Раніше в ПАР заявляли, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна є "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту країн БРІКС.

Потім президент країни Сиріл Рамафоса заявив, що згідно рішення правлячої партії "Африканський національний конгрес" (АНК) ПАР повинна вийти з Міжнародного кримінального суду. Він наголосив, що таке рішення прийнялося через несправедливе ставлення суду до певних країн.

Вже 1 травня влада Південної Африки попросила Путіна не приїжджати на саміт БРІКС. Тоді Рамафоса зазначив, що питання про арешт Путіна, якщо той приїде в країну саміт групи БРІКС, наразі "вирішується".