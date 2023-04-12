У ПАР вважають ордер на арешт Путіна "палицею в колесі" перед самітом БРІКС

Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна є "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту країн БРІКС, який відбудеться в серпні 2023 року. Про це заявив речник президента ПАР Вінсент Магвенья, передає The Guardian.

"Очікується, що на саміт приїдуть усі глави держав. Але зараз у нас є "палиця в колесі" у вигляді цього ордеру МКС", – сказав він.

Магвенья додав, що ця ситуація "вимагає співвіднесення різних зобов'язань", і наразі тривають консультації щодо цього питання.

"Щойно обговорення закінчаться, будуть зроблені необхідні роз'яснення", – висловився чиновник.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Таким чином, 123 країни світу, які ратифікували Римський статут, зобовʼязані арештувати Путіна й Львову-Бєлову у разі їх вʼзду на території цих держав.

Серед цих країн є й ПАР, яка цьогоріч приймає саміт країн БРІКС. У Кейптауні заявляли, що взяли до відома повідомлення про ордер на арешт Путіна.

Влада країни вирішила звернутися за консультацією щодо цього питання до юристів. При цьому в уряді ПАР зазначили, що не планують розривати відносини з Росією за вказівкою інших країн.