В ЮАР считают ордер на арест Путина "палкой в колесе" перед саммитом БРИКС

Ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина является "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита стран БРИКС, который состоится в августе 2023 года. Об этом заявил спикер президента ЮАР Винсент Магвенья, передает The Guardian.

"Ожидается, что на саммит приедут все главы государств. Но сейчас у нас есть "палка в колесе" в виде этого ордера МУС", – сказал он.

Магвенья добавил, что ситуация "требует соотнесения различных обязательств", и сейчас продолжаются консультации по этому вопросу.

"Как только обсуждения закончатся, будут сделаны необходимые разъяснения", – высказался чиновник.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.

Таким образом, 123 страны мира, ратифицировавшие Римский устав, обязаны арестовать Путина и Львову-Белову в случае их въезда на территории этих государств.

Среди этих стран есть и ЮАР, принимающая в этом году саммит стран БРИКС. В Кейптауне заявляли, что приняли к сведению сообщение об ордере на арест Путина.

Власти страны решили обратиться за консультацией по этому вопросу к юристам. При этом в правительстве ЮАР отметили, что не планируют разрывать отношения с Россией по указанию других стран.