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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд между Киевом и Черниговом на ближайшие выходные
"Укрзализныця" назначила дополнительный региональный поезд №702/701, который будет курсировать между Киевом и Черниговом. Дополнительные рейсы будут совершаться 27 июля и 1, 2, 3 августа.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Расписание поезда:
- Киев — Чернигов: отправление в 09:11, прибытие в 11:34 .
- Чернигов — Киев: отправление в 13:50, прибытие в 16:15 .
Поезд будет делать остановки на станциях Выдубичи, Дарница, Нежин и им. Бориса Олейника (пгт Куликовка) .
Пассажиров будут перевозить в вагонах с кондиционером, оборудованных сидячими местами первого и второго класса.
В компании добавили, что билеты уже доступны для приобретения в мобильном приложении, на сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.
Напомним, "Укрзализныця" назначила на лето 18 пар дополнительных пассажирских поездов .
Также в связи с ростом пассажиропотока в летний период "Укрзализныця" назначила дополнительный дневной поезд. №218/217 сообщением Чоп - Львов.