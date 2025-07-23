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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд между Киевом и Черниговом на ближайшие выходные

вокзал Чернигова
"Укрзализныця" добавила рейс между Киевом и Черниговом

"Укрзализныця" назначила дополнительный региональный поезд №702/701, который будет курсировать между Киевом и Черниговом. Дополнительные рейсы будут совершаться 27 июля и 1, 2, 3 августа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Расписание поезда:

  • Киев — Чернигов: отправление в 09:11, прибытие в 11:34 .
  • Чернигов — Киев: отправление в 13:50, прибытие в 16:15 .

Поезд будет делать остановки на станциях Выдубичи, Дарница, Нежин и им. Бориса Олейника (пгт Куликовка) .

Пассажиров будут перевозить в вагонах с кондиционером, оборудованных сидячими местами первого и второго класса.

В компании добавили, что билеты уже доступны для приобретения в мобильном приложении, на сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на лето 18 пар дополнительных пассажирских поездов .

Также в связи с ростом пассажиропотока в летний период "Укрзализныця" назначила дополнительный дневной поезд.   №218/217 сообщением Чоп - Львов.

Автор:
Татьяна Бессараб