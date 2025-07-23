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Украина провела девятый обмен в рамках договоренностей в Стамбуле: домой возвращаются тяжелораненые защитники

обмен пленными
Украина провела девятый обмен в рамках договоренностей в Стамбуле / Координационный штаб по обращению с военнопленными

23 июля состоялся уже девятый этап обмена военнопленными, договоренности по которому были достигнуты в Стамбуле.  

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

По его словам, в рамках последних этапов удалось вернуть домой уже более тысячи украинских защитников.

В этот раз домой возвращаются тяжелораненые и тяжелобольные украинские воины, многие из которых провели в российском плену более трех лет, которые защищали страну на разных участках фронта.

Президент поблагодарил всех, кто работал над организацией очередного обмена, и подчеркнул, что государство не будет останавливаться, пока из неволи не вернется каждый украинец.

"Вернуть всех наших - это приоритет для государства. И мы продолжим все усилия для того, чтобы все наши люди вернулись из неволи", - отметил Зеленский.

Фото 2 — Украина провела девятый обмен в рамках договоренностей в Стамбуле: домой возвращаются тяжелораненые защитники
Фото 3 — Украина провела девятый обмен в рамках договоренностей в Стамбуле: домой возвращаются тяжелораненые защитники
Фото 4 — Украина провела девятый обмен в рамках договоренностей в Стамбуле: домой возвращаются тяжелораненые защитники
Фото 5 — Украина провела девятый обмен в рамках договоренностей в Стамбуле: домой возвращаются тяжелораненые защитники
Фото 6 — Украина провела девятый обмен в рамках договоренностей в Стамбуле: домой возвращаются тяжелораненые защитники
Фото 7 — Украина провела девятый обмен в рамках договоренностей в Стамбуле: домой возвращаются тяжелораненые защитники
Фото 8 — Украина провела девятый обмен в рамках договоренностей в Стамбуле: домой возвращаются тяжелораненые защитники
Фото 9 — Украина провела девятый обмен в рамках договоренностей в Стамбуле: домой возвращаются тяжелораненые защитники
Фото 10 — Украина провела девятый обмен в рамках договоренностей в Стамбуле: домой возвращаются тяжелораненые защитники
Фото 11 — Украина провела девятый обмен в рамках договоренностей в Стамбуле: домой возвращаются тяжелораненые защитники

В КШЧП добавили, что среди освобожденных сегодня - военнослужащие ВСУ, в частности, из подразделений ДШУ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось уволить и офицеров.

Часть освобожденных воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет. Возвращается из плена последний из защитников острова Змеиный – боец Государственной пограничной службы Украины.

Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему – 66 лет. В целом на родную землю возвращены украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях.

Освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.

Сегодня в Стамбуле также прошел третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Среди главных тем, которые поднимались на переговорах, были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Автор:
Татьяна Гойденко