Україна провела дев’ятий обмін у межах домовленостей у Стамбулі: додому повертаються тяжкопоранені захисники

23 липня, відбувся вже дев’ятий етап обміну військовополоненими, домовленості щодо якого були досягнуті у Стамбулі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

За його словами, в межах останніх етапів вдалося повернути додому вже понад тисячу українських захисників.

Цього разу додому повертаються тяжкопоранені та важкохворі українські воїни, багато з яких провели в російському полоні понад три роки. Вони боронили країну на різних ділянках фронту. Після повернення всі звільнені військові отримають необхідну медичну допомогу, реабілітацію та державну підтримку.

Президент подякував усім, хто працював над організацією чергового обміну, і підкреслив, що держава не зупинятиметься, доки з неволі не повернеться кожен українець.

"Повернути всіх наших – це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі", — зазначив Зеленський.

У КШППВ додали, що серед визволених сьогодні - військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів.

Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки. Повертається з полону останній із захисників острова Зміїний - боєць Державної прикордонної служби України.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 27 років, найстаршому - 66 років. Загалом на рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.

Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Додамо, що сьогодні у Стамбулі також пройшов третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Серед головних тем, які піднімалися на переговорах були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру