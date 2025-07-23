У Стамбулі розпочалася третя зустріч делегацій України та РФ

У Стамбулі ввечері в середу, 23 липня, розпочався третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Як і під час попередніх зустрічей — 16 травня та 2 червня — перемовини проходять у палаці Чираган за посередництва турецької сторони.

За інформацією з оточення секретаря РНБО Рустема Умєрова, перед початком переговорів відбулася коротка підготовча зустріч з представниками Туреччини. У ній взяли участь сам Умєров, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та помічник президента РФ Володимир Мединський.

Джерело в українській делегації повідомило агентству, що перед переговорами в Стамбулі українська сторона провела перші двосторонні зустрічі з турецькими представниками в Анкарі.

За словами співрозмовника, президент Володимир Зеленський окреслив три ключові пункти порядку денного:

подальший обмін військовополоненими;

повернення незаконно вивезених українських дітей;

організація зустрічі лідерів України та РФ.

"Останнє є найважливішим, оскільки така зустріч може привести до прориву в мирних зусиллях та дійсно покласти край убивствам", – наголосило джерело.

Українська делегація, за словами співрозмовника, налаштована на реальні кроки в напрямку миру та припинення вогню. Водночас все залежатиме від готовності російської сторони до конструктивного діалогу.

"Суспільне" також повідомляє про початок зустрічі української та російської делегацій.

Нагадаємо, українську делегацію у Стамбулі очолює секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Загалом до складу делегації увійшли представники ключових державних і безпекових органів України.