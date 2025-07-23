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Зеленський сформував делегацію для мирних переговорів з Росією

мирні переговори, делегація
Зеленський сформував делегацію для мирних переговорів з Росією / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №539/2025, яким затвердив склад української делегації для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Офіс президента.

Переговори мають відбутися 23 липня 2025 року у Туреччині.

Очолить делегацію Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Енверович Умєров. Загалом до складу делегації увійшли представники ключових державних і безпекових органів України:

  • Умєров Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації;
  • Бевз Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України;
  • Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
  • Кислиця Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України;
  • Ковбаса Юрій Михайлович – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);
  • Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України;
  • Луговський Олег Васильович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України;
  • Острянський Євгеній Вікторович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Поклад Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України;
  • Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
  • Фомін Андрій Анатолійович – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
  • Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Указ також дозволяє главі делегації змінювати її склад за погодженням з президентом та залучати до роботи працівників державних органів, експертів і радників. Директиви для делегації мають гриф "таємно". Кабінет міністрів має забезпечити фінансування участі делегації у переговорному процесі.

Нагадаємо, вчора Зеленський повідомив, що очолить українську делегацію секретар РНБО Рустем Умєров. 

Автор:
Тетяна Гойденко