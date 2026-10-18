Скандал із забутими пасажирами: "Укрзалізниця" додала в застосунок список евакуаційних зупинок

"Укрзалізниця" додала до свого застосунку інформацію про середню кількість евакуаційних зупинок і затримок для кожного поїзда. Для розрахунку використовують статистику за останні 10 діб.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Укрзалізницю".

У компанії пояснили, що десятиденний період обрали для того, щоб інформація максимально відповідала актуальній безпековій та операційній ситуації.

Водночас в "Укрзалізниці" наголошують, що ці дані мають довідковий характер і не є гарантією фактичного часу прибуття чи кількості вимушених зупинок конкретного рейсу.

Статистика має допомогти пасажирам оцінити можливі форс-мажори під час подорожі та врахувати їх при виборі маршруту і рейсу.

У компанії також повідомили, що у жовтні вдалося суттєво зменшити частку затримок поїздів. Водночас через безпекові ризики вимушені зупинки та відхилення від графіка залишаються можливими.

Дані в застосунку планують регулярно оновлювати.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до "Укрзалізниці" після того, як поїзд залишив 25 пасажирів після евакуації під час повітряної загрози. Пасажири поїзда Львів – Чернівці вийшли з вагонів у безпечне місце, однак після відбою потяг вирушив без них.