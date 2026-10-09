"Укрзалізниця" шукає оператора харчування для двох нових поїздів

"Укрзалізниця" планує запустити у 2026–2027 роках два нові денні поїзди сидячого типу з експериментальним плануванням і вже шукає для них оператора харчування. Партнер має організувати продаж їжі та напоїв на борту за моделлю, яка вже працює в "Інтерсіті".

Про це інформує Dilo з посиланням на "Укрзалізницю".

Конкурс на організацію харчування стартує 8 жовтня на електронному майданчику SmartTender.biz.

Стартова ціна становить 430 667 грн з ПДВ, а договір із переможцем планують укласти на вісім років.

У компанії поки не розкривають маршрути та інші характеристики нових поїздів. Відомо лише, що вони будуть денними, сидячого типу та матимуть експериментальне планування.

Більше деталей про новий формат рухомого складу "Укрзалізниця" обіцяє представити пізніше на окремій презентації.

Нагадаємо, наприкінці серпня "Укрзалізниця" виставила на аукціони площі на вокзалах у шести містах – під кав’ярні, ресторани, магазини та інші пасажирські сервіси.