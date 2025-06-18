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У поїздах "Укрзалізниці" подорожчають чай та кава: нові ціни
Із 18 червня вперше з 2018 року вартість чаю й кави в поїздах далекого сполучення здорожчає.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" піднімає ціни на чай та каву
Зазначається, що відтепер, вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн.
Також до 20 грн переглянуть ціни на газовану й негазовану воду, розчинну каву та кавовий напій "3 в 1".
В УЗ зазначили, що, згідно з аналізом ринкових цін, вартість того ж чаю однаково залишиться суттєво нижчою за середньоринкову. Однак таким підвищенням цін компанія планує перекрити операційні витрати, пов'язані з реалізацією цієї продукції.
Водночас без змін ціна на всі напої залишається у швидкісних поїздах Інтерсіті+.
В УЗ нагадали, що ціни на напої зростуть уперше за шість років.
Меню в поїздах
Наразі на борту "Укрзалізниці" доступні три види класичного чаю, три види авторського чаю, капсульна і дріп-кава, а також оновлений асортимент снеків.
У поїздах міжнародного сполучення пасажирам також пропонується десертне меню, у дитячих вагонах – спеціальне дитяче меню від Євгена Клопотенка, а на чотирьох поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів: дерунів, плову, картоплі з куркою та сирників
Також "Укрзалізниця" продовжує утримувати ціни квитків для соціального сегмента пасажирських перевезень без змін від самого початку повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, у травні 2024 року "Укрзалізниця" змінила вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. У плацкартних та купейних вагонах вона коштує 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн).
Зауважимо, “Укрзалізниця” реагує на зростання попиту на залізничні подорожі та призначила 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина з них уже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.