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У поїздах "Укрзалізниці" подорожчають чай та кава: нові ціни

чай, поїзд
"Укрзалізниця" вперше за 6 років підвищує ціни на напої в поїздах / Depositphotos

Із 18 червня вперше з 2018 року вартість чаю й кави в поїздах далекого сполучення здорожчає.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" піднімає ціни на чай та каву

Зазначається, що відтепер, вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн.

Також до 20 грн переглянуть ціни на газовану й негазовану воду, розчинну каву та кавовий напій "3 в 1". 

В УЗ зазначили, що, згідно з аналізом ринкових цін, вартість того ж чаю однаково залишиться суттєво нижчою за середньоринкову. Однак таким підвищенням цін компанія планує перекрити операційні витрати, пов'язані з реалізацією цієї продукції.

Водночас без змін ціна на всі напої залишається у швидкісних поїздах Інтерсіті+.

В УЗ нагадали, що ціни на напої зростуть уперше за шість років.

Меню в поїздах

Наразі на борту "Укрзалізниці" доступні три види класичного чаю, три види авторського чаю, капсульна і дріп-кава, а також оновлений асортимент снеків.

У поїздах міжнародного сполучення пасажирам також пропонується десертне меню, у дитячих вагонах – спеціальне дитяче меню від Євгена Клопотенка, а на чотирьох поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів: дерунів, плову, картоплі з куркою та сирників

Також "Укрзалізниця" продовжує утримувати ціни квитків для соціального сегмента пасажирських перевезень без змін від самого початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, у травні 2024 року "Укрзалізниця" змінила вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. У плацкартних та купейних вагонах вона коштує 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн).

Зауважимо, “Укрзалізниця” реагує на зростання попиту на залізничні подорожі та призначила 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина з них уже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.

Автор:
Світлана Манько