В поездах "Укрзализныци" подорожают чай и кофе: новые цены

С 18 июня впервые с 2018 года стоимость чая и кофе в поездах дальнего сообщения подорожает.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Укрзализныця" поднимает цены на чай и кофе

Отмечается, что теперь стоимость стакана классического чая вырастет с 10 грн до 20 грн .

Также до 20 грн пересмотрят цены на газировку и негазированную воду, растворимый кофе и кофейный напиток "3 в 1".

В УЗ отметили, что, согласно анализу рыночных цен, стоимость того же чая все равно останется существенно ниже среднерыночной. Однако, таким повышением цен компания планирует перекрыть операционные расходы, связанные с реализацией этой продукции.

В то же время, без изменений цена на все напитки остается в скоростных поездах Интерсити+.

В УЗ напомнили, что цены на напитки возрастут впервые за шесть лет.

Меню в поездах

На борту "Укрзализныци" доступны три вида классического чая, три вида авторского чая, капсульный и дрип-кофе, а также обновленный ассортимент снеков.

В поездах международного сообщения пассажирам также предлагается десертное меню, в детских вагонах – специальное детское меню от Евгения Клопотенко, а на четырех поездах дальнего сообщения продолжается тестирование полноценных ланчей: дерунов, плова, картофеля с курицей и сырников.

Также "Укрзализныця" продолжает удерживать цены на билеты для социального сегмента пассажирских перевозок без изменений с самого начала полномасштабного вторжения.

Напомним, в мае 2024 года "Укрзализныця" изменила стоимость постельного белья в пассажирских поездах. В плацкартных и купейных вагонах она стоит 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ – 120 грн (вместо 60 грн).

Отметим, Укрзализныця реагирует на рост спроса на железнодорожные путешествия и назначила 18 пар дополнительных пассажирских поездов. Часть из них уже внесена в график, другие будут появляться постепенно.