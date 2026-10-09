"Укрзализныця" ищет оператора питания для двух новых поездов

"Укрзализныця" планирует запустить в 2026-2027 годах два новых дневных поезда сидячего типа с экспериментальным планированием и уже ищет для них оператора питания. Партнер должен организовать продажу пищи и напитков на борту по модели, уже работающей в "Интерсити".

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Укрзализныцу".

Конкурс на организацию питания стартует 8 октября на электронной площадке SmartTender.biz.

Стартовая цена составляет 430667 грн с НДС, а договор с победителем планируют заключить на восемь лет.

В компании пока не раскрывают маршруты и другие характеристики новых поездов. Известно лишь, что они будут дневными, сидячим типом и будут иметь экспериментальное планирование.

Больше деталей о новом формате подвижного состава "Укрзализныця" обещает представить позже на отдельной презентации.

Напомним, в конце августа "Укрзализныця" выставила на аукционы площади на вокзалах в шести городах – под кафе, рестораны, магазины и другие пассажирские сервисы.