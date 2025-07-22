Зеленський доручив сформувати делегацію для нових перемовин з РФ: її очолить Рустем Умєров

Президент Володимир Зеленський доручив сформувати делегацію для перемовин з Російською Федерацією. Очолить українську делегацію секретар РНБО Рустем Умєров. До складу переговорників увійдуть представники розвідки, МЗС та Офісу президента.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення глави держави.

Сьогодні, 22 липня, Зеленський провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговорної роботи, під час якої Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі, домовленість про нову зустріч найближчим часом та координацію дипломатичної роботи з партнерами у Європі та США.

"Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента", — заявив президент України.

Він наголосив, що Україна готова працювати заради звільнення наших людей з полону, повернення викрадених дітей та заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни.

"Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала", — наголосив Зеленський.

Оновлено о 12:55. Зеленський також додав, що заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих, які готуються.

"Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей – як військових, так і цивільних. Координує цю роботу секретар РНБО України, залучені всі необхідні сили та інституції", - повідомив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський назвав дату нових переговорів між Україною та Росією у Туреччині - вони відбудуться у середу, 23 липня.