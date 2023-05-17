Зеленський поговорив із президентом ПАР: останній хоче приїхати в Україну з мирною місією

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Очільник ПАР поінформував про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн. Про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, президент України привітав таку ініціативу.

"Володимир Зеленський готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську формулу миру та запросити приєднатися до її реалізації", – висловився Никифоров.

Нагадаємо, раніше Сиріл Рамафоса заявив, що шість лідерів африканських країн планують відвідати Україну та Росію як тільки це буде можливо, щоб допомогти знайти вирішення війни.

При цьому він він сказав, що президенти України і РФ Володимир Зеленський та Володимир Путін прийняти місію.