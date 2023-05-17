Зеленский поговорил с президентом ЮАР: последний хочет приехать в Украину с мирной миссией

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Глава ЮАР проинформировал о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, президент Украины приветствовал такую инициативу.

"Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской формуле мира и пригласить присоединиться к ее реализации", – сказал Никифоров.

Напомним, ранее Сирил Рамафоса заявил, что шесть лидеров африканских стран планируют посетить Украину и Россию как только это будет возможно, чтобы помочь найти решение войны.

При этом он сказал, что президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин принять миссию.