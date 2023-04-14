Секретні документи: російське викривлене бачення війни з Україною завойовує Африку

Протягом останнього року в африканських ЗМІ та соціальних мережах все частіше з'являється потік проросійського контенту. Меседжі спрямовані на підтримку вторгнення в Україну, а також на те, щоб представити зростаючу присутність Росії на континенті як корисну, водночас очорнюючи американську та європейську, особливо французьку.

Про це пише The New York Times.

Серед злитих в мережу документів американської розвідки є звіт про те, що російська військова розвідка в лютому спланувала пропагандистську кампанію з використанням африканських ЗМІ, щоб переорієнтувати громадську думку в Африці на Росію і відвернути її від Заходу.

Цей контент поширювали різні ЗМІ, включаючи впливових осіб у соціальних мережах, новинних сайтах і телевізійних мережах, які уклали угоди про партнерство й фінансуються Кремлем. Деякі з них, на думку експертів, пов'язані з групою «Вагнер».

У той же час в деяких частинах континенту зменшується охоплення західних новинних агентств. BBC скорочує журналістів в Африці і закриває щонайменше три канали, що ведуть мовлення місцевими африканськими мовами. Радіо France Internationale і France 24, які фінансуються французьким урядом, були призупинені в Малі і Буркіна-Фасо.

Росія прагне позиціонувати себе як оплот Заходу в Африці. Цей вплив став ще більш очевидним для західних урядів, коли 26 з 54 країн континенту відмовилися приєднатися до голосування в ООН із засудженням російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Росія збільшила експорт бензину майже на 50% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, доставляючи вантажі безпосередньо в Африку після того, як Європейський Союз 5 лютого заборонив російську продукцію.