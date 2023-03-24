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Через великі втрати Росія вербує найманців з Білорусі та Африки
Росіяни зазнають великих втрат у війні з Україною, тому починають вербувати найманців в інших країнах. У Кремлі вважають, що загибель іноземців буде не так негативно сприйматися в суспільстві.
Офіційно Білорусь не вступила у війну, але вросійська влада очікує залучити до 2000 найманців з цієї країни, які є співробітниками охоронного підприємства “ГардСервіс”, повідомляє Центр національного спротиву.
“ГардСервіс” - є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом Олександра Лукашенка у 2019 році. Воно є аналогом російського "Вагнера". Базуються “охоронці” на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.
Окрім білорусів, до Росії прибули 100 найманців з Анголи. Про їх участь у війни домовився особисто голова МЗС РФ Сєргєй Лавров під час візиту до африканської країни.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, американський офіцер Ден Райс повідомив, що Росія наразі втрачає ліквідованими у війні проти Україні 25 тисяч окупантів на місяць.
Також Білорусь передала Росії щонайменше 100 танків і БМП за останні тижні.