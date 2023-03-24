Через великі втрати Росія вербує найманців з Білорусі та Африки

Росіяни зазнають великих втрат у війні з Україною, тому починають вербувати найманців в інших країнах. У Кремлі вважають, що загибель іноземців буде не так негативно сприйматися в суспільстві.

Офіційно Білорусь не вступила у війну, але вросійська влада очікує залучити до 2000 найманців з цієї країни, які є співробітниками охоронного підприємства “ГардСервіс”, повідомляє Центр національного спротиву.

“ГардСервіс” - є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом Олександра Лукашенка у 2019 році. Воно є аналогом російського "Вагнера". Базуються “охоронці” на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

Окрім білорусів, до Росії прибули 100 найманців з Анголи. Про їх участь у війни домовився особисто голова МЗС РФ Сєргєй Лавров під час візиту до африканської країни.

Радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, американський офіцер Ден Райс повідомив, що Росія наразі втрачає ліквідованими у війні проти Україні 25 тисяч окупантів на місяць.

Також Білорусь передала Росії щонайменше 100 танків і БМП за останні тижні.