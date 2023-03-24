Из-за больших потерь Россия вербует наемников из Беларуси и Африки

Россияне терпят большие потери в войне с Украиной, поэтому начинают вербовать наемников в других странах. В Кремле считают, что гибель иностранцев будет не столь негативно восприниматься в обществе.

Официально Беларусь не вступила в войну, но российские власти ожидают привлечь до 2000 наемников из этой страны, которые являются сотрудниками охранного предприятия "ГардСервис", сообщает Центр национального сопротивления.

"ГардСервис" является первым подобным предприятием в Беларуси и создан специальным указом Александра Лукашенко в 2019 году. Оно является аналогом русского "Вагнера". Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

Кроме белорусов, в Россию прибыли 100 наемников из Анголы. Об их участии в войне договорился лично глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в африканскую страну.

Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, американский офицер Дэн Райс сообщил, что Россия теряет ликвидированными в войне против Украины 25 тысяч оккупантов в месяц.

Также Беларусь передала России минимум 100 танков и БМП за последние недели.