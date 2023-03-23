"Ужасное время для атаки". Советник Залужного назвал, сколько РФ сейчас теряет ликвидированными и ранеными в месяц

Россия сейчас теряет ликвидированными на войне против Украины 25 тысяч окупантов в месяц. Об этом заявил советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, американский офицер Дэн Райс в интервью NV.

По его словам, примерно таковыми будут цифры за март. Также около 75 тысяч потерь РФ в Украине за этот период – это раненые.

Как отметил Райс, год назад президент РФ Владимир Путин напал на Украину не в тот месяц, ведь в феврале "в этих условиях не атакуешь".

"Но он все равно продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, – это "съедал" свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли так много россиян", – сказал советник Залужного.

Он добавил, что украинские военные сейчас уничтожают все лучшие подразделения российских оккупантов, ведь те выбрали "ужасное время для атаки".

"Поэтому, когда наступит правильное время для наступления, весной, Украина будет иметь гораздо более сильную армию, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", – добавил Райс.

Отметим, что согласно суточной статистике потерь российских окупантов, которую Генштаб ВСУ опубликовал в период со 2 по 23 марта, ВСУ ликвидировали за этот период примерно 18260 захватчиков.

Напомним, что по данным разведки Великобритании, российское наступление на Бахмут Донецкой области начинает ослабевать. Однако ситуация для украинских военных, которые держат оборону, остается сложной.